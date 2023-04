景気後退への懸念などを背景に、2023年に入ってAmazon、Google、Microsoft、Metaなど、大手IT企業が相次いで大規模な人員整理を打ち出しています。これまで大規模なレイオフを回避してきたAppleが、少数の従業員の削減に向けて動いていると、海外メディアのBloombergが報じました。Apple to Layoff Employees, Have Job Cuts in Corporate Retail Teams (AAPL) - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-03/app