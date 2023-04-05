政治家女子48党の大津綾香党首（政治家女子48党のウェブサイトより）旧NHK党の党首、立花孝志氏（55）と、同党から名称変更した政治家女子48党の党首、大津綾香氏（30）とのバトルが収まる気配を見せない。「騒動が大きくなった発端は、立花氏が大津氏に、政治家女子48の代表権返還を求めたことです。しかし大津氏が応じず、立花氏とのLINEのやり取りを暴露するなど、すさまじい応酬が続いています。最近は、日替わりで新たな争