【モデルプレス＝2023/04/05】YouTuberでアーティスト集団のRepezen Foxx（レペゼン フォックス）のDJ社長が5日までに、相馬トランジスタ公式YouTubeに登場。YouTubeの広告収益と案件報酬額を明かした。【写真】レペゼンDJ社長、母親との2ショット公開「そっくり」「とっても綺麗」◆DJ社長、広告収益＆案件報酬額を告白今回、「レペゼンってYouTube辞めるんじゃなかったの？」と題した動画に登場したDJ社長とDJまる。2022年12月に
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