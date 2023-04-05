三重県志摩市のリゾート宿泊施設「志摩地中海村」が、開業30周年記念に1泊2食付きで300円という特別プランを始めている。1日1組限定だが、4月分の宿泊には4万件を超える応募が殺到するほどの注目を集めている。英虞湾を望む志摩地中海村は、1993年に別荘地として開業し、2010年にホテルに転換した。南欧の街並みを模した建物が客室となっている。特別プランは、平日・日曜限定で1日1組（4人まで）。朝夕食付きで1人300円（他