5-1とリードを保って降板も…リリーフが崩れる■Dバックス 8ー6 パドレス（日本時間5日・サンディエゴ）パドレスのダルビッシュ有投手は4日（日本時間5日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に今季初先発。5回1失点で勝利投手の権利を持ってマウンドを降りるも、後続が追いつかれ今季初勝利はならなかった。チームは6-8で敗れ、連勝は3でストップした。ダルビッシュは初回、先頭のロハスに二塁打を浴びるも後続を抑えて無失