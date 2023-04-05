3月31日〜4月2日の「国内映画ランキング」(全国週末興行成績)が発表され、3位に広瀬すず、櫻井翔のW主演で放送された、日本テレビ系連続ドラマのその後を描いた「映画ネメシス黄金螺旋の謎」(入江悠監督)が初登場した。初日から3日間で動員16万2000人､興収2億円を記録。ドラマ版同様、天才すぎる探偵助手・美神アンナを広瀬、人望溢れるポンコツ探偵・風真尚希を櫻井が演じ、江口洋介、勝地涼、中村蒼らドラマ版のキャスト