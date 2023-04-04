大阪市内の牛丼チェーン店「吉野家」で、卓上に置かれた容器内の紅ショウガを自身の箸で口にかき込み、店の業務を妨害したとして、大阪府警住之江署は4日、いずれも大阪市西成区に住む建築業の嶋津龍（35）と友人で飲食店経営の岡敏秀（34）の両容疑者を威力業務妨害と器物損壊の疑いで逮捕したと発表した。一連の様子は動画撮影され、SNS（ネット交流サービス）で公開されていた。【写真特集#スシローを救いたい急増】府
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