切り方や調理法によって個性豊かな食感を生み出してくれるれんこん。じつは健康の強い味方になってくれる栄養素をたっぷり含んでいて、毎日でも食べたい食材なんです。そこで毎日食べてもマンネリ化しないバリエーション豊かなレシピを集めました。どれも簡単にできるので今夜の献立の参考にしてみてくださいね。健康の強い味方！栄養たっぷりなれんこんみなさんはれんこんに含まれる栄養素を知っていますか？れんこんにはビタミン