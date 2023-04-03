3月中旬、横浜市の京浜急行金沢八景駅近くの歩道で釘の刺さったソーセージが見つかった。神奈川県警は「小さな子どもが触ってけがをしないように」と注意を呼びかけている。県警によると、3月15日の午後3時半ごろ、横浜市金沢区瀬戸の歩道に釘が刺さった状態のソーセージが二つ置かれているのを通行人が発見し、警察に届け出たという。県内では昨年からカッターナイフの刃や釘、針が差し込まれたドッグフードなどが県内各地の