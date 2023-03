6月13日(火)からの開催が近づきつつある大規模イベント「E3 2023」だが、セガ、テンセント、Ubisoftといった大手ゲーム企業が出展を見送る意向を表明した。海外メディアの「IGN」、「VGC」などが報じている。With Nintendo, Xbox, Sony, Ubisoft, and now Sega and Tencent all skipping E3 2023, a growing number of developers and publishers are expressing concern that the promised triumphant return of gaming's