タレント・スザンヌ（３６）が２６日、読売テレビで放送された「八方・陣内・方正の黄金列伝」に出演。離婚について語った。スザンヌは２０１１年１２月１日、当時、ソフトバンクホークスのリハビリ担当コーチだった斉藤和巳氏（４５）と結婚。１４年１月に男児（９）を出産したが、１５年３月１６日に離婚した。斉藤氏は現在、ソフトバンクの投手コーチ。スザンヌは当時を振り返り「離婚は大変？！」とフリップに書き、「何