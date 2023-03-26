日本サッカー協会(JFA)は26日、セルティックに所属する日本代表FW前田大然の離脱を発表した。ケガによるもので、追加招集なし。24日に国立競技場で行われたキリンチャレンジカップ2023のウルグアイ代表戦ではベンチ入りしたものの、出場しなかった。ウルグアイ戦を引き分けた日本は28日に舞台をヨドコウ桜スタジアムに移して、コロンビア代表とのキリンチャレンジカップ2023を戦う。