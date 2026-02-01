鹿児島の「黒豚」がうんまか理由は？鹿児島県を代表するグルメ「黒豚」は、江戸時代初期、薩摩藩初代藩主の島津家久が琉球から移入させたのがルーツといわれています。ただし、現代の黒豚は、明治時代に導入されたイギリスのバークシャー種と在来種をかけあわせたもので、?飼料がサツマイモなので、うま味成分のアミノ酸が豊富！、?脂肪の溶ける温度がほかの黒豚より高く、脂っぽくない、?肉の筋繊維が細かく軟らかいので歯切れが