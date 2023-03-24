妻が不倫して妊娠…コロナやウクライナ戦争の喧騒に隠れ、とある法改正（民法772条など）が昨年12月にひっそりと成立したことを皆さんはご存じでしょうか。妊娠中の妻が夫と離婚し、そして再婚した場合、子どもの父親は再婚相手（現夫）とするという改正です。今まで離婚から300日以内に出産した場合、子どもの父親は必ず（元）夫でした。血縁上の父親と生活上の父親が異なることを「300日問題」といい、長年、問題とされてきまし