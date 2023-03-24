英ポップ・パンク・バンドのバステッドが重大な発表をすると予告した。チャーリー・シンプソン、ジェイムス・ボーン、マット・ウィリスからなるトリオは、バンドのすべてのソーシャルメディアのバナーを変更。３月２３日（現地時間）の日付を加え、今週末にカムバックを発表する予定であることをほのめかした。 ２０１９年に発売された最新アルバム『ハーフ・ウェイ・ゼア』でポップ・