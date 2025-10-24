世田谷の住宅街、突き当りにある隠れ家的な喫茶店アパートの1階にあり、ぬくもりを感じる雰囲気。横には世田谷線の線路が通っている世田谷線の真ん中に位置する世田谷駅から歩くこと2分。静かな住宅街の行き止まりまで進むと、「喫茶 mammal」の看板が見えてきます。お店の白い扉を開けると、スタッフさんがお出迎え。店内は土足ではなくスリッパに履き替えるスタイル。スリッパを出してくれるので、靴を脱ぎ、非日常の空間にお邪