¥Ë¥Õ¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»Ò¤É¤â¸þ¤±¥µ¥¤¥È¡Ø¥Ë¥Õ¥Æ¥£¥­¥Ã¥º¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÊÙ¶¯¡¦¼õ¸³¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤òÃÏ°èÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÃæ¹ñÃÏÊý¡×¡Ö´ØÅìÃÏÊý¡×¡Ö»Í¹ñÃÏÊý¡×¤Ç¹â¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì40%¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¥°¥é¥Õ¡ÛÃÏ°èÊÌ¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤Î³ä¹ç¤Ï¡Ä¡ÊÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡ËÄ´ºº¤Ï2022Ç¯12·î¡Á2023Ç¯1·î¤Î´ü´Ö¤Ë¡¢Æ±¥µ¥¤