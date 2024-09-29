¹¥°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¡ÈÁê¼ê¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡É¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢ÅÔ¹ç¤è¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡ÖÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤½÷À­¤Ë¤È¤ë¹ÔÆ°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃËÀ­¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÍ½Äê¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡Ö°ÊÁ°¡¢ËÍ¤òÊé¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤íËÍ¤Ïµ¤¾è¤ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¡È¤³¤ÎÆü¶õ¤¤¤Æ¤ë¡©¡É¤Ã¤Æ¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦Ï¢Íí¤¬¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ðËÜ