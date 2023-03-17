元自衛官の五ノ井里奈さん（23）が自衛隊の訓練中に性暴力を受けた問題で、福島地検は17日、陸上自衛隊郡山駐屯地の部隊に所属していた男性の元自衛官3人を強制わいせつの罪で在宅起訴し、発表した。3人の起訴を受け、五ノ井さんはコメントを発表した。本日3名が、私に対する強制わいせつにより、起訴されました。一時は全員不起訴になり、私がされたことを考えると何故そうなるのか到底納得できないまま、長い時間が経ちま
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