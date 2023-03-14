2023年2月9日よりスタートしたアキバ総研の公式投票企画「今期のイチ推し声優は？2023冬アニメ主演女性声優人気投票」が、2月23日に締め切られた。その結果が出たのでお伝えする。投票結果はこちらから1位Kaolip811票「アグレッシブ烈子 シーズン5」烈子2位天城サリー647票「トモちゃんは女の子！」キャロル・オールストン3位木野日菜606票「Buddy Daddies」海坂ミリ4位釘宮理恵243票「コタローは1人暮らし」さと