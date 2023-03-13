中国で「1歳の子どもの脳から胎児が摘出される」という世にも珍しい事例が報告されました。Teaching NeuroImage: Intraventricular Fetus-in-Fetu With Extensive De Novo Gain in Genetic Copy Number | Neurologyhttps://doi.org/10.1212/WNL.0000000000201578Parasitic twin found in brain of 1-year-old Chinese girl | Miami Heraldhttps://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/article272892980.htmlIn extremely
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