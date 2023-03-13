厚生労働省の専門部会は「新型コロナウイルス」の名称について、感染症法上の位置づけが「5類」に変更された後も、当面の間は使い続ける方針を了承しました。政府は今年5月に、新型コロナの感染症法上の位置づけを現在の「2類相当」から季節性インフルエンザと同じ「5類」に変更する方針を決めています。厚労省はきょうの専門部会で、「5類」に変更された後も「新型コロナウイルス」の名称を当面の間は使い続ける案を示し、おおむ