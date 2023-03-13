インターネット匿名掲示板「２ちゃんねる」創始者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（４６）が１３日、自身のユーチューブチャンネルで生配信を実施した。同配信は、「スーパーチャット（スパチャ）」と呼ばれる配信者への投げ銭機能を利用。スパチャで寄せられた質問に対し、ひろゆき氏が答える形で行われた。ある視聴者から「３７歳です。子供の頃いじめに遭い、人と話すことや、人と会うのが怖く人を避けています。会社の
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