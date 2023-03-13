2019年7月に逝去した、大手芸能事務所「ジャニーズ事務所」創業者の故・ジャニー喜多川氏（享年87）。BBC（英国放送協会）は3月7日（日本時間8日早朝）、ジャニー氏による男性アイドルたちへの性的虐待問題についてのドキュメンタリー番組（「Predator: The Secret Scandal of J-Pop」）を放送した。キムタクと9年近く交際も破局…通称“かおりん”を直撃すると元アイドルたちによる生々しい証言などがSNSで大きな反響を呼んで
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