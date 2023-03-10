「カーネクスト２０２３ＷＢＣ１次ラウンド東京プール、日本代表−韓国代表」（１０日、東京ドーム）大谷翔平投手が申告敬遠され、スタンドからはブーイングが起こった。３点を先制された直後の三回。無死一、二塁からヌートバー、近藤の連続適時打で１点差に。さらに、無死二、三塁の絶好機で大谷に打席が回った。ここで、韓国ベンチはたまらず、キム・グァンヒョンからウォン・テインに交代。ただ、投球練習後に大