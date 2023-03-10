◇WBC1次ラウンドB組日本―韓国（2023年3月10日東京D）第5回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本は10日、1次ラウンドB組・第2戦の韓国戦に臨んだ。この試合を生配信したアマゾンプライムビデオに2019年のプレミア12、21年の東京五輪で日本を世界一に導いた日本ハムの稲葉篤紀GM（50）と元侍ジャパンの井端弘和氏（47）が解説としてゲスト出演。3回に3点先制を許したことについて言及した。3回、先頭のカン
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