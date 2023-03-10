タレントの小倉優子が今春の大学受験し、第一志望の早稲田大などは不合格だったものの、白百合女子大に合格した。予備校の英語教師で、ＹｏｕＴｕｂｅｒとしても活躍する森田鉄也氏が７日の自身のチャンネルで言及した。小倉は、早稲田、学習院、成蹊、津田塾には不合格も学習院女子に補欠合格、白百合に合格した。森田氏は、小倉の受験企画が立ち上がったＴＢＳ「１００％！アピールちゃん」「月曜の蛙、大海を知る。」に出