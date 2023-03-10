B-Rサーティワンアイスクリームはこのほど、23年度の事業戦略発表会を実施した。22年12月期は過去最高となる売上高220億3千800万円、営業利益17億900万円を達成。1店舗当たりの年間平均売上は4千340万円と7か月連続前年比を上回り、49年間で過去最高となった。本年度は税引き前利益31億円を掲げる長期経営計画＝LRP（ロング・レンジ・プラン）のもと、製品・サービス・プロモーションの最大化と、スイーツ専門店市場からのシェア獲