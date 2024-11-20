皆さんは、「最近モチベーションが続かない」や「チーム全体の士気が上がらない」等の悩みはありませんか。個人、団体に関わらず多くのアスリートが抱える悩みですが、そんなメンタル的な悩みの解決の糸口がゴールデンサークル理論によって見つけられるかもしれません。今回は、脳科学的に見たゴールデンサークル理論とアスリートにとって有効な応用方法を解説していきます。【関連記事】【スポーツメンタル】瞑想って脳科学的に