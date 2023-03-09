¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥Ø¥ó¥ê¡¼±Ñ²¦»Ò¡ÊPrince Harry¡Ë¤ÈºÊ¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¡ÊMeghan, Duchess of Sussex¡Ë¤¬¡¢Ä¹½÷¤Î¥ê¥ê¥Ù¥Ã¥È¡ÊLilibet¡Ë¤Á¤ã¤ó¡Ê1¡Ë¤Ë¡Ö²¦½÷¡×¤Î¾Î¹æ¤ò»È¤¤»Ï¤á¤¿¡£É×ºÊ¤Î2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Î¡Ö¾Î¹æÌäÂê¡×¤Ï²ò¾Ã¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£É×ºÊ¤Î¹­ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï±ÑPAÄÌ¿®¡ÊPress Association¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥ê¥ê¥Ù¥Ã¥È¡¦¥À¥¤¥¢¥Ê²¦½÷¡ÊPrincess Lilibet Diana¡Ë¡×¤ÎÀöÎé¼°¤¬3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¼°¤ÏÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ë¤¢¤ëÉ×ºÊ