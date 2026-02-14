様々なディズニーデザインのジュエリーを販売している「ケイウノ」今回は「ベル」、「ラプンツェル」、「シンデレラ」、「アリエル」、「ジャスミン」をモチーフにした腕時計「Piece of Time」を紹介します☆ ケイウノ＜ディズニー＞「Piece of Time」  価格：各34,100円（税込）素材：白蝶貝、天然石、ステンレス、牛革、クォーツ式ムーブメント販売店舗：全国のケイウノ店舗、ケイウノ公式サイト