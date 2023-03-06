2·î2Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñËÉÁí¾Ê¤ÏÎÎ¶õ¤ò¿¯ÈÈ¤¹¤ëµ¤µå¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Íâ¡¹Æü¡¢¶õ·³µ¡¤¬·âÄÆ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¤³¤³¿ôÇ¯¡¢²¿ÅÙ¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Êµ¤µå¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åö¶É¤ÏËÒ²ÎÅª¤ÊÂÐ±þ¤Ë½ª»Ï¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤Æ¤è¤¤¤Î¤«¡½¡½¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¢¥á¥ê¥«¤¬·âÄÆ¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Î¡ÖÄå»¡ÍÑµ¤µå¡×¡Öµ¤µå¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Îµ¤µå¤¬ÆüËÜ¤ËÈôÍè¤·¤¿2020Ç¯¡¢Åö»þ¤ÎËÉ±ÒÂç¿Ã¤À¤Ã¤¿²ÏÌîÂÀÏº¡¦¸½¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¿Ã¤Ïµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¤½¤Î¡ÈÊªÂÎ¡É¤¬ºÆ