福島・白河市にあるJR白河駅近くの駐輪場で、男性が腹部から血を流し倒れているのが見つかり、警察が傷害事件として捜査している。事件があったのは、福島・白河市のJR白河駅近くの駐輪場。3日午後8時20分過ぎ、通りかかった女性が、腹部から血を流し倒れている30代の男性を見つけ、交番に届け出た。男性は近くの病院に運ばれたが、意識はあり、命に別条はないという。警察は、傷の状況などから何者かに刺されたとみて、周辺の防犯
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