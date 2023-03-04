フジテレビが、「週刊少年ジャンプ」史上初の「ONE PIECE」地上波冠番組「ワンピースバラエティー海賊王におれはなるTV」を4日の土曜午後4時から放送する。今回の企画は「ONE PIECEクイズ正解は2年後！」。2020年に「ONE PIECE」作者・尾田栄一郎先生が「『ONE PIECE』はあと5年で終わる」と発言してから3年。もしかしたら最終回を迎えているかもしれない2年後に何が起きているか、「ONE PIECE」の今後にまつわるクイズに、かま