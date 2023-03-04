都心の大通りから一本入った石畳の散歩道。そのメインストリートの中ほどにあるベルギー発のフレンチフライ（フライドポテト）専門店は、雑誌やテレビで何度も特集された人気店だ。2月下旬の休日の夕暮れ時、店内にいたのは松嶋菜々子（49才）と反町隆史（49才）夫妻だった。【写真19枚】歩道の縁で、透明感ある肌の松嶋菜々子。他、松嶋の肩に反町隆史が手を伸ばした瞬間、店内で一緒にポテトを覗き込む姿も窓際の席に向かい