転売はお断りだぞっ！ちいかわキャラ、シンカンセンスゴイカタイアイスに挑むJR東海パッセンジャーズは2023年3月2日、「ちいかわ」と東海道新幹線のコラボ商品各種を発表しました。ちいかわ駅弁（画像：JR東海パッセンジャーズ）。作者のナガノさん描き下ろしによるオリジナル商品を、東海道新幹線の駅ナカ弁当売店やオンラインショップで限定販売するといいます。描きおろしイラストには、新幹線パーサーの制服を着る“ちいか
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