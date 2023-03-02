プロボクシングの前４団体世界バンタム級統一王者・井上尚弥（大橋）が２日、２０２２年度日本プロスポーツ大賞を受賞した。ボクシング界からは、１９９１年度に受賞した元ＷＢＣ世界バンタム級王者の辰吉丈一郎氏以来で、史上４人目。１９６８年度に創設された同賞の第１回は、元ＷＢＡ世界フェザー級王者の西城正三氏が受賞。７９、８０年度には元ＷＢＡライトフライ級王者の具志堅用高氏が輝いた。尚弥は昨年１２月にポール