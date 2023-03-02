今川焼、回転焼、大判焼、おやき、蜂楽（ほうらく）饅頭…などなど。名前を言うと争いが起きることから、「スイーツ界のヴォルデモート」と呼ばれる「あんこが入った丸い焼き菓子」。これまで何度も論争が巻き起こったネット学名「ベイクド・モチョモチョ」の多過ぎる名称問題について、たゆるさん（@ta_yu_ru）がTwitterに投稿した考察ツイートが大きな話題を集めた。【Twitter】話題になったツイートを見る「遥か昔、人類はあん