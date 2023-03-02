レクサスの主力SUVがより快適に、より安全に進化2023年3月1日、レクサスは主力のミドルサイズSUV「NX」を一部改良し、2023年3月2日から発売すると発表しました。一部改良した、レクサス新型「NX」レクサス「NX」は、SUVらしい力強さと都市での取り回しやすさを兼ね備えたクロスオーバーSUVとして2014年に誕生。【画像】出た！ 刷新された 新レクサス「NX」 高級感がアップした姿を画像で見る（226枚）使い勝手の良いサイズと