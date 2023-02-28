１分間最強を決める格闘技大会「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）７」に出場した元アウトサイダー王者の樋口武大（３４）が２８日、ツイッターを更新。スポンサートラブルに巻き込まれていたことを明かした。樋口は同大会で、喧嘩無敗が売りの近藤優太（３１）とＭＭＡルールで対戦し、チョークスリーパーで締め落としＫＯ勝利した。樋口は２８日、ツイッターに「ある方に年間スポンサーにつきますと言われ契約を交
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