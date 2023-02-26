笑福亭鶴瓶（71）が26日、ニッポン放送『笑福亭鶴瓶日曜日のそれ』（毎週日曜後4：00）に生出演し、22日に66歳で急逝した一番弟子・笑福亭笑瓶さんの思い出を語った。【写真】「僕より先に逝くとは」と胸中吐露…“師匠”鶴瓶＆“弟子”笑瓶さんの貴重2ショット笑瓶さんは1981年に鶴瓶に弟子入りした。鶴瓶もまだ若かったが、そこには師匠・六代目笑福亭松鶴さんのはからいがあったという。「いろんなタイプの噺家をそろえた