「BCNランキング」2023年2月13日から19日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 13（アップル）2位iPhone SE(3rd)（アップル）3位Pixel 6a（Google）4位iPhone 14（アップル）5位iPhone 14 Pro（アップル）6位arrows We（FCNT）7位Xperia 10 IV（ソニー）8位AQUOS wish2（シャープ）9位Pixel 7（Google）10位 Xperia Ace III（ソニー）