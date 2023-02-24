「風景写真を撮影したけど、天気が曇りで見栄えが悪くなった」という経験がある人は多いはず。Googleの写真管理サービス「Googleフォト」に搭載された「空」機能を使えば写真の空部分の色合いを違和感なく調整可能とのことなので、実際に使う手順や効果を確かめてみました。写真を編集する - Google フォト ヘルプhttps://support.google.com/photos/answer/6128850「空」機能は、従来はGoogle純正スマートフォン「Pixel」シリーズ
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