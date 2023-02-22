パナソニックホールディングス傘下でシステム事業などを手がけるパナソニックコネクトは22日、ジョブ型人材マネジメントを導入すると発表した。年功序列制から脱し、能力を持った若手を登用するためだという。国内で勤務する約1万2千人が対象となる。職務ごとに必要なスキルなどを定めたジョブディスクリプション（職務記述書）を導入し、難易度などに合わせた賃金を設定する。現在約1400の職務を定義しており、今後社内公募も