投票の見返りに有権者から不当な要求をされる「票ハラスメント」は、女性の政界進出を妨げるハードルになっているとされる。「票ハラ」根絶へ大阪府議会で条例成立相談事案を調査も議会向けのハラスメント研修を行う団体などが2021年、全国の議員200人（うち女性98人、元議員含む）に実施した調査では、約7割の女性が有権者からのハラスメントを「何度もある」「たまにある」と回答し、男性の約1・3倍多かった。内容は「パン