新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけの引き下げに向けた、政府の医療提供体制移行案が判明した。コロナ患者専用で受け入れている入院病床は、遅くとも1年以内に廃止し、外来対応する医療機関は現在の1・5倍の約6万4000カ所に拡大する。引き下げ後も医療機関への支援は一定程度継続しつつ、入院・外来とも幅広い医療機関での患者受け入れを目指す。【写真で振り返るコロナ禍】防護服で抱擁、猫もマスク新型コロナの位置づ