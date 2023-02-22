デンマークのヨアキム王子とマリー妃についての噂が本当だとすれば、ヘンリー王子とメーガン妃が、新たな“ロイヤルの隣人”を迎える可能性もあるかも――？デンマークのマルグレーテ女王は2022年、8人いる孫のうち、次男ヨアキム王子の4人の子どもたちから「王子」「王女」の称号を剥奪すると発表。ロイヤルファンたちに衝撃を与えた。このとき発表された王室の声明には、次のように記されている。「2023年1月1日より、ヨアキム王