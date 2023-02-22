「ストロングスタイルプロレス」を率いる初代タイガーマスク（６５＝佐山聡）が、２２日の後楽園大会を?緊急欠場?した。当初、初代虎は第３試合後に登場しファンにあいさつをする予定だった。しかし、大会開始直前に体調が悪くなりドクターストップがかかり、会場を後にした。初代虎は現在、パーキンソン病の疑いで闘病生活を強いられている。試合開始前にリングに上がりマイクを持った平井丈雅代表は「日によって体調が良くな