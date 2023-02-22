ロシアがウクライナに侵攻してから24日で1年。戦闘が長期化する中、避難民のメンタルヘルスが懸念されている。家族が母国に残り、「自分だけ安全な場所にいる」と罪悪感を抱える人が少なくない中、避難民に寄り添う心のケアが課題となっている。「我々はゾンビと戦っている」ウクライナ前線から30kmの街で2022年6月に来日したアナ・トライノさん（21）＝兵庫県淡路市＝は、キーウの国立大に通っていた22年2月24日、早朝の爆撃