熊本県八代市は22日、市役所内で性的な行為をしたとして、同市健康福祉部の主事級の20代職員の男女2人を戒告処分にしたと発表した。職員室で飛び交う下ネタ機能不全になった小学校の闇市によると、2人は2022年11〜12月にかけて複数回、市本庁舎内の会議室でプライベートな会話やキスをするなどし、うち1回は時間外勤務中だった。2人は当時交際中で、事実関係を認めたうえで「けんかをしている時に早く会って仲直りをしたいと